Внешний долг России достиг рекордно низких значений Центробанк заявил о снижении внешнего долга России по отношению к ВВП до 15%

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Центральный банк России опубликовал отчет, согласно которому внешний долг страны находится на рекордно низком уровне по отношению к ВВП. Он составляет примерно 15%. В мае данный показатель составлял 16,6%.

Согласно данным на конец марта 2023 года, внешний долг России составлял 27,35 триллиона рублей. В этот показатель входит как государственный, так и корпоративный долг. Максимальный уровень государственной задолженности по отношению к ВВП был зафиксирован в 1999 году, когда он достиг отметки 91%.

Заместитель министра финансов Ирина Окладникова ранее заявила, что роста госдолга России не избежать с учетом нынешних условий. По ее словам, ведомство намерено удержать его в безопасных границах, составляющих 20% от общего объема ВВП.

Министерство финансов России ранее полностью выплатило купон по суверенным европейским облигациям со сроком погашения в 2028 году. Выплаты проводились в рублях, их стоимость составила 13,4 млрд рублей. Представители ведомства подчеркнули, что обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг были исполнены в полном объеме.