В ГД объяснили, почему Россия должна выйти из МВФ Депутат ГД Арефьев: Россия должна выйти из МВФ, он разрушал экономику РФ и служил только интересам США

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Россия должна выйти из Международного валютного фонда (МВФ) , так как данные организации ничем не помогали РФ и только разрушали экономику страны, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике и соавтор соответствующего законопроекта Николай Арефьев. По словам парламентария, подобные структуры служат исключительно интересам США и Евросоюза.

МВФ нам ничем и никогда не помогал, в том числе сейчас, когда ввели санкции в нарушение всех международных законов. Никакой защиты со стороны МВФ, Всемирного банка реконструкции, ВТО мы не получили. Они вложили немало сил и средств в разрушение экономики России. У меня сложилось глубокое убеждение, что эти организации служат исключительно США и Евросоюзу, все остальные должны быть их вассалами, — подчеркнул Арефьев.

Депутат добавил, что СССР не устраивали условия вступления в МВФ, но после развала Союза «компрадорское тогда правительство во главе с Ельциным» согласилось со всеми требованиями, что привело к разрушению экономики РФ.

Нам давали рекомендации по, как они говорили, интеграции в мировую экономику. 24 февраля мы узнали, что это не интеграция, а полная зависимость от западных стран. Теперь мы локти кусаем, говорим про импортозамещение, что нельзя надеяться на чужого дядю. Чужой дядя разрушил нам экономику, посадил на импортную иглу. Правительство переориентировало импорт с Запада на Восток, но от этого не легче, —

В ГД внесли законопроект о выходе РФ из МВФ, соответствующий документ содержится в Системе обеспечения

законодательной деятельности. По мнению группы депутатов от КПРФ, России также следует денонсировать протокол о вступлении в члены Международного банка реконструкции и развития.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2023 году темпы роста ВВП страны ускорялись от месяца к месяцу. По его словам, по итогам года ВВП может вырасти более чем на 2%, перекрыв прошлогоднее падение. Он добавил, что дефицит федерального бюджета за первое полугодие 2023 года составил 2,6 трлн рублей. Это составляет 1,6% от ожидаемого ВВП за год.