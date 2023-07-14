Запрет на смену пола объяснили мобилизацией Депутат Останина: после начала конфликта на Украине число желающих сменить пол утроилось

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Поводом к запрету на медицинские вмешательства, направленные на смену пола, стало желание молодых людей избежать мобилизации, для чего некоторые из них готовы пойти на смену пола, рассказала NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее мнению, тема смены пола также используется в «информационной войне» против России, «за души людей» и «против наших ценностей».

Статистика говорит, что 1000 людей, которые за последние три года поменяли пол. А с начала спецоперации число как раз утроилось. Статистика говорит, что политический импульс этому процессу задала спецоперация. Желание избежать мобилизации, с одной стороны, непонимание того, что происходит у нас сегодня, толкнуло нашу молодежь на то, чтобы воспользоваться этим пробелом в законодательстве, — объяснила Останина.

Она напомнила о подписанном в России в 2017 году протоколе ВОЗ, согласно которому граждане могли поменять пол без специальных операций и показаний, а после легко перерегистрироваться в органах ЗАГСа с мужчины на женщину и наоборот. Поэтому, пояснила она, было необходимо «юридически ограничить людей». Нынешнее же появление указа президента о защите традиционных ценностей как раз и отвечает на ту политику, которую «так навязывает нам европейское сообщество».

Оказывается, высшее проявление демократии — это то, что человек может в течение жизни поменять все: не только свои идеи, но в том числе и себя самого. Поэтому на сегодня золотой миллиард усиленно диктует нам, сколько должно остаться людей на планете. Поэтому, если мы станем бесполыми или однополыми существами, то вопрос тогда, как эти бесполые однополые существа вообще смогут продолжить род. Кому-то очень не хочется видеть нашу огромную богатую территорию, населенную такими же здоровыми людьми, — возмутилась парламентарий.

Госдума сегодня в окончательном чтении проголосовала за законопроект о запрете операций по смене пола. Телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак в своем Telegram-канале раскритиковала принятый закон, назвала инициативу репрессивной и посетовала на то, что попытка уйти от либеральных ценностей вводит общество в «средневековую азиатчину».