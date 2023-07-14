Госдума утвердила закон о запрете смены пола в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума

Депутаты Госдумы проголосовали за закон о запрете смены пола в окончательном чтении, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Документ утвердили после внесения некоторых поправок. Он вступит в силу со дня опубликования.

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении поправки в отдельные законодательные акты в части запрета смены пола человека. Его авторами стали почти 400 депутатов от всех фракций, — заявили в Госдуме.

Закон запрещает осуществлять процедуру смены пола не только за счет хирургического вмешательства, но и с применением лекарственных препаратов, направленных на «формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола».

Также запрещается вносить данные о смене пола в документы государственного образца. Соответствующие справки о проведении операции для граждан, которые еще не внесли изменения в паспорт, будут аннулированы. Граждане, сменившие пол, после вступления в силу ограничений не смогут заключать брак и усыновлять детей.

Исключения будут касаться только тех случаев, когда медицинское вмешательство было связано с лечением врожденных аномалий или генетических заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей.