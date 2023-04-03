Путин подписал законы о создании судов в новых регионах

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент Владимир Путин подписал пакет законов об интеграции новых регионов – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей – в судебную систему России. В документах, опубликованных на официальном портале правовой информации, определяется порядок отбора кандидатов в составы федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также порядок передачи судам жалоб и дел, принятых к производству.

В законах указывается, что отбор судей будет проводиться на конкурсной основе Высшей квалификационной коллегией судей РФ по результатам сдачи претендентами квалификационного экзамена. Те, в свою очередь, должны отвечать требованиям закона «О статусе судей в РФ». От сдачи экзамена освобождаются судьи и граждане России, замещавшие должности судей на данной территории, а также граждане, которые не являются судьями, но обладают ученой степенью кандидата или доктора юридических наук и при этом являются заслуженными юристами РФ.

Кандидаты на должность судей в новых регионах, имеющие гражданство Украины, должны предварительно подать в МВД заявление об отказе от него. Копию такого заявления следует направить в судебный департамент при Верховном суде РФ.

Законы об отборе кандидатов в суды новых регионов вступают в силу с момент опубликования. Закон о создании судов в ДНР начнет действовать с 20 апреля, в ЛНР, Запорожской и херсонской областях – с 21 апреля.

Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрилопроект федерального закона, предполагающего создание свободной экономической зоны на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующий законопроект регламентирует функционирование СЭЗ и деятельность ее резидентов в новых регионах России.