Нарусова объяснила, почему проголосовала против закона о дискредитации СВО Сенатор Нарусова заявила, что новый закон не объясняет разницу критики и дискредитации участников СВО

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Людмила Нарусова

Член конституционного комитета Совфеда Людмила Нарусова оказалась единственным сенатором, проголосовавшим против закона об ответственности за дискредитацию участников СВО. Она рассказала РИА Новости, что этот документ не объясняет разницу между критикой и дискредитацией.

Да (проголосовала против), потому что мне не объяснили, в чем разница между критикой и дискредитацией, а без критики это ненормальное общество, — сообщила она.

Также Нарусова высказалась прoтив принятия закона, вводящего штрафы за публичные действия, направленные на дискрeдитацию оказания добровольческими формированиями, оргaнизациями или лицами содействия в выполнении задач. По ее мнeнию, непонятно, почему не предлагается введение ответственности не за вoзможные противоправные деяния таких формирований, «а за слова об этих деяниях».

Ранее сегодня Совфед одобрил закон об уголовной ответственности и административном наказании за публичную дискредитацию добровольцев, содействующих Вооруженным силам России. Так, максимальное наказание за фейки составит 15 лет колонии, за дискредитацию — до 7 лет.

Также за распространение ложной информации о ВС РФ можно получить штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 млн, а за дискредитацию — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.