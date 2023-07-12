Регионы сами будут решать судьбу бездомных животных Госдума приняла закон, по которому регионы будут сами решать судьбу бездомных животных

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Госдума в третьем чтении приняла закон, который предоставляет регионам право самостоятельно принимать меры для предотвращения нападения бездомных животных на людей, сообщается на сайте нижней палаты парламента. При этом эти меры не должны противоречить законодательству по обращению с животными. Кроме того, при обсуждении закона учли обращения и предложения граждан.

Принят закон, направленный на защиту людей от нападений бездомных животных. Для этого регионам дается право законодательным актом устанавливать порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определять перечень необходимых мероприятий, — говорится в сообщении.

В нижнюю палату парламента вносили предложения по эвтаназии безнадзорных животных, однако в ГД их отклонили. Также в законодательстве сохраняются положения о размещении бездомных животных в приютах и о выгуле домашних животных только в специально отведенных для этого местах.

Ранее сообщалось, что несколько собак покусали семилетнюю девочку в городе Углегорске Сахалинской области. В апреле эта же свора набросилась на восьмилетнего мальчика. По словам очевидцев, всего в стае шесть-семь животных. Спасти девочку помогла местная жительница Светлана, которая была неподалеку от места нападения. Она отогнала агрессивную стаю вместе с молодым человеком, который проходил мимо. После этого женщина на руках донесла девочку до дома. По факту происшествия начата проверка.