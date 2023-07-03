Выборы в новых регионах РФ: как обеспечить голосование под обстрелами Станут ли выборы в Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР шагом к стабильности на фоне военного положения

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Ровно через два месяца в единый день голосования 10 сентября должны пройти выборы в законодательные органы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. С прошлой осени в этих четырех регионах действует военное положение, но Центризбирком РФ принял решение о проведении голосования. Как пояснили NEWS.ru эксперты, выборы нужны для более полной интеграции четырех субъектов в правовое поле.

Как сообщил «Коммерсант», 29 июня ЦИК утвердил положение, которое позволяет организовывать на новых российских территориях досрочное голосование в разных формах, в том числе на дому и на придомовых территориях. Зампред ЦИКа Николай Булаев пояснил: рассредоточение мест для голосования направлено на обеспечение безопасности избирателей и членов комиссий.

Как обеспечить безопасность голосования

Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский считает, что выборы в опасных регионах следует максимально перевести в формат онлайн. «Защитить избирательные участки, членов избирательных комиссий и самих кандидатов будет очень сложно. Силы, которые не признают легитимность выборов на новых территориях России, приложат все усилия, чтобы их сорвать. Очень сложно обеспечить безопасность в городах, где есть скопление людей. Лучше было бы максимально перенести выборы в электронный формат», — сказал депутат NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Но, безусловно, привычные „офлайновые“ избирательные участки будут открыты. Уже сейчас ведется работа над тем, чтобы защитить их. Надеюсь, найдутся грамотные решения», — подчеркивает депутат.

Перенести голосование в цифровой формат призывает и бывший председатель парламента ДНР, политолог Андрей Пургин. «Удивляет, почему власти регионов не ставят вопрос об электронном голосовании. Кнопку можно ведь нажать дома, но люди почему-то все равно должны идти в кабинки, — удивляется экс-глава парламента ДНР в интервью NEWS.ru. — А ведь в дни голосования на новых территориях, скорее всего, сохранится опасность терактов и обстрелов. Как будто все спокойно и большое число людей на избирательных участках не может послужить мишенью для ракет и снарядов ВСУ. Все адреса избирательных участков находятся в открытом доступе».

Пургин напомнил, что во время выборов в Госдуму в 2021 году жители Донбасса, имевшие российское гражданство, могли воспользоваться электронным голосованием. Есть у бывшего спикера парламента вопросы и к решению проводить выборы исключительно по партийным спискам. По его мнению, заксобрания следует избирать по мажоритарной системе, «иначе выбора как такового у людей не будет».

Избирательные участки могут минировать заранее

Лучший способ обеспечить неуязвимость процесса голосования — успешное наступление российских войск, считает военный аналитик Михаил Онуфриенко. «Число пособников врага на новых территориях обратно пропорционально успехам нашей армии. Когда линия фронта отодвигается, люди перестают бояться и охотнее сообщают о подозрительных персонах или предметах», — считает эксперт.

Фото: РИА Новости Урны с бюллетенями на выездном избирательном участке в Мариуполе

Кроме того, безопасность обеспечивается традиционными мерами, описанными в многочисленных инструкциях, напоминает он. «Меры включают визуальный осмотр, использование оборудования для выявления взрывчатки. Необходимо привлекать собак-ищеек, которые обнаружат взрывчатку, которую удалось скрыть от инструментального контроля», — советует Онуфриенко.

«Существуют так называемые ближний и дальний контуры контроля. Ближний — это рядом с избирательными участками, на входе в которые устанавливается контрольное оборудование и пропускные пункты. Что же касается расширенного контура, то он включает в себя прилегающие к избирательному участку кварталы, которые надо регулярно проверять на предмет заложенных бомб. Проверять надо очень тщательно — мины могут быть заложены заранее, за несколько месяцев до даты выборов», — пояснил эксперт.

Как может действовать украинская агентура

«Не стоит забывать и о снайперах. Конечно, устроить снайперскую засаду куда сложнее, чем подложить бомбу, но и такое возможно на тех участках, где ожидается приезд высокопоставленных персон. Наконец, возможны ракетные удары с территории противника, необходимо усиливать защиту и от них», — подчеркивает Онуфриенко.

В сентябре прошлого года в запорожском городе Бердянске были застрелены вице-мэр Олег Бойко и его жена Людмила, возглавлявшая местный избирком. В феврале покушение было раскрыто — члены украинской диверсионной группы, причастные к этому нападению, задержаны.

19 июня в Симферополе взорвался автомобиль, в котором ехал Владимир Епифанов — помощник вице-премьера Запорожской области, кандидат в депутаты от «Единой России». Вскоре ФСБ задержала в Мелитополе группу диверсантов, которые, как сообщалось, «планировали покушение на представителей органов власти Запорожской области».

Нужно ли отложить голосование из-за опасности терактов?

Попыток покушения на членов избирательных комиссий, лидеров общественного мнения исключать нельзя, признает член Общественной палаты России, завкафедрой журналистики Херсонского государственного педагогического университета Александр Малькевич. Но он не видит причин для отказа от голосования.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Мы сражаемся с террористами, которые не отказываются от своих методов. Тем важнее, чтобы быстрее заработали полноценные органы власти в новых республиках и областях», — заявил NEWS.ru член Общественной палаты РФ. Как считает Малькевич, на новых землях совершается «ежедневный подвиг» строительства мирной жизни. Он напомнил: в Херсонской и Запорожской областях законодательных органов на данный момент нет, как и местного самоуправления.

«В сентябре прошлого года здесь уже состоялся референдум о вхождении в состав России. Он прошел в условиях прифронтовой зоны. Люди живут в этих реалиях, именно поэтому им особенно нужны представители в органах власти, которые будут отстаивать их права, решать существующие проблемы», — напомнил NEWS.ru общественник.

По его мнению, избиратели и выборные комиссии к процедуре голосования готовы. «Сформированы избирательные комиссии, костяк которых остался с прошлого года. Их члены знают, как надо организовать процесс, создавать условия для избирателей», — добавил он.

Кто инициировал выборы на фоне военного положения

В ЦИК России официально обратились главы всех четырех новых субъектов — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. В соответствии с новым законом ЦИК пообещал дать им ответ после консультаций с силовыми структурами. Спустя день глава ЦИКа Элла Памфилова заявила, что Минобороны и ФСБ считают возможным проведение голосования.

Решение о выборах ЦИК принял 15 июня. Кроме региональных парламентов, будут избраны и представительные органы муниципальных образований на территориях этих регионов. Голосовать смогут те, у кого уже есть российский паспорт или заявка на его получение.

Смогут ли голосовать живущие в других регионах беженцы из Донбасса

ЦИК позаботился и о правах беженцев из новых территорий, — тех, кто уехал в другие регионы России подальше от боевых действий. Разрешается голосовать на экстерриториальных участках, то есть созданных за пределами своего региона. Так, уже известно, что Донецкая и Луганская республики, Запорожская и Херсонская области создадут 328 участков в 81 субъекте РФ.

Проголосовать смогут и жители других регионов России, которые окажутся 10 сентября в Донецке, Луганске, под Херсоном и Запорожьем. Член ЦИКа Эльвира Хаймурзина сообщила, что в зоне проведения СВО находятся не только военнослужащие, но и медики, строители, дорожники, коммунальщики. По ее оценке, это «не пять, не сто и даже не тысяча человек». Член ЦИКа Антон Лопатин уточнил, что только от Московской области в восстановлении ДНР принимают участие 20 тыс. человек.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Ростов-на-Дону, эвакуированные из мест боевых действий

Как отнеслись к идее голосования на Западе

В Евросоюзе решение провести выборы на новых российских территориях назвали попыткой «узаконить свой незаконный военный контроль». По мнению представителя Еврокомиссии Петера Стано, Москва нарушает международное право, сообщили в РИА «Новости».

Центризбирком РФ в ответ напомнил, что права жителей этих регионов нарушал именно Киев. «Именно многолетние нарушения международного гуманитарного права в отношении русскоязычных жителей Украины — лишение их права говорить на своем языке, экономическая блокада и регулярные обстрелы стали причиной непреклонного стремления населения ряда регионов страны реализовать свое право на самоопределение и выбрать свое будущее в составе России», — заявили в ЦИКе.

ЦИК напомнил, что на референдумах на новых территориях в сентябре прошлого года присутствовали 133 международных наблюдателя, в том числе из стран самого Евросоюза. Они признали итоги плебисцитов легитимными и соответствующими нормам и принципам международного права.

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