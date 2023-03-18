Путин подписал закон о тюремном сроке за дискредитацию добровольцев

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за дискредитацию добровольцев, участвующих в военной операции. Гражданам грозит наказание в размере до 50 тысяч рублей, должностным лицам — до 200 тысяч, а юридическим — до 500 тысяч. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Максимальная санкция за повторное правонарушение выросла с пяти до семи лет тюремного заключения в рамках уголовной ответственности.

Наказание последует за публичную дискредитацию любых участников СВО, в том числе добровольцев, организаций или лиц, содействующих в выполнении возложенных на Вооруженные силы РФ задач.

Как ранее поясняли в Госдуме, уголовное наказание будет наступать при повторном привлечении к административной ответственности за аналогичные действия в течение года.

Кроме того, за фейки о добровольцах предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Ранее Тимирязевский районный суд Москвы приговорил автора Telegram-канала «Протестный МГУ», активиста Дмитрия Иванова к восьми годам и трем месяцам колонии общего режима по делу о фейках о ВС РФ. По версии следствия, с марта по апрель 2022 года Иванов публиковал в своем канале дискредитирующую информацию о военных по мотивам политической ненависти.