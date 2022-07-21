Автора Telegram-канала «Протестный МГУ» отправили в СИЗО до сентября

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Дмитрий Иванов

Пресненский районный суд Москвы оставил автора Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова в СИЗО до 2 сентября, сообщает Telegram-канал ОВД-инфо. Молодому человеку предъявлено обвинение в «фейках» про Вооруженные силы России по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ.

Иванов обвиняется по статье о распространении «фейков» об армии РФ по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК)​, — говорится в сообщении.

В июне правоохранители пришли с обыском в квартиру, где проживали родители Иванова, и увезли их на допрос. Пока отца и мать расспрашивали о деятельности сына, Иванов уже находился в спецприемнике.

Кроме того, тогда же состоялись задержания корреспондента издания SOTA и студента МГУ Глеба Якутова, активиста Даниила Давыденко и соавтора «Протестного МГУ» Юлиаславы Королевич. После обысков в их квартирах и комнатах в общежитиях, а также допроса в СК их отпустили. Все они проходят по делу Иванова как свидетели.

Ранее Мосгорсуд оставил в силе штрафы на 90 тысяч рублей муниципальному депутату по Красносельскому району Илье Яшину за распространение фейков о ВС РФ. Осужденный оппозиционный политик получил три штрафа в конце мая.