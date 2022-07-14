Мосгорсуд оставил в силе штрафы Яшину

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Илья Яшин

Мосгорсуд оставил в силе штрафы на 90 тысяч рублей муниципальному депутату по Красносельскому району Илье Яшину за распространение фейков о ВС РФ, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу суда. Осужденный оппозиционный политик получил три штрафа в конце мая.

Мосгорсуд оставил в силе решения о штрафах на общую сумму 90 тыс. руб. <...> за дискредитацию Вооруженных сил РФ, — передает издание.

13 июля Басманный суд Москвы арестовал политика по делу о распространении недостоверной информации о российской армии. Суд отправил Яшина под стражу до 12 сентября. В отношении него возбуждено уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ. Причиной стали высказывания оппозиционера об убийстве жителей в украинской Буче.

Дело против оппозиционера по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ «Распространение дезинформации о ВС РФ по мотивам политической ненависти» возбудили 12 июля. Обвинение политику было предъявлено 13 июля. СКР просил избрать ему меру пресечения в виде ареста.