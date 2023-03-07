Автору «Протестного МГУ» дали восемь лет тюрьмы за фейки об армии Суд приговорил активиста Дмитрия Иванова к 8 годам и 3 месяцам колонии за фейки об армии

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Дмитрий Иванов

Тимирязевский районный суд Москвы приговорил автора Telegram-канала «Протестный МГУ», активиста Дмитрия Иванова к восьми годам и трем месяцам колонии общего режима по делу о фейках о ВС РФ, передает Telegram-канал «Осторожно новости». Гособвинение запрашивало для Иванова девять лет тюрьмы.

Также суд запретил Иванову в течение четырех лет после освобождения управлять интернет-ресурсами. Прокуратура запрашивала у суда аналогичную санкцию в отношении активиста.

Иванова заключили под стражу летом 2022 года, когда активисту было предъявлено обвинение в распространении фейков о российской армии. Тогда правоохранители провели обыски в квартире, где проживали родители Иванова, и увезли их на допрос, а пока мать и отца расспрашивали о деятельности их сына, он уже находился в спецприемнике.

По версии следствия, с марта по апрель 2022 года Иванов публиковал в своем канале дискредитирующую информацию о военных по мотивам политической ненависти.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что за 2022 год в суды было передано 78 дел в отношении 67 россиян, привлеченных по уголовной статье о распространении фейков о ВС РФ.