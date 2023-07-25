В Госдуме предложили поднять призывной возраст до 40-50 лет Депутат Госдумы Журавлев предложил поднять планку призывного возраста до 40-50 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проходить воинскую службу в России должны все, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, призывной возраст в стране следует увеличить до 40-50 лет, а подрастающее поколение необходимо учить защищать Родину «с детского сада».

Служить в армии в России должны все. Причем, я вообще поднял бы призывной возраст не до 30 лет, как предлагается сделать сейчас, а до 40, а то и до 50. Держат же сейчас оборону на фронте те, кому далеко за — и неплохо, надо сказать справляются, раз украинское контрнаступление до сих пор так и не имело успехов, — сказал парламентарий.

Парламентарий выразил надежду на то, что российские мужчины понимают опасность, которая сейчас угрожает родине, и для них это послужит мотивацией как можно дольше оставаться в резерве. Тем, кто не согласится с повышением призывного возраста, могут покинуть страну, добавил он.

Если же ты принял для себя решение жить и работать в Российской Федерации, другого пути быть не может, обязательно должен отдать Родине и свой священный долг, не важно, какой у тебя возраст или семейное положение, — заключил Журавлев.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по обороне одобрил поправки в законопроект о повышении призывного возраста, которые предусматривают отказ от двухлетнего переходного периода в реализации этой инициативы. Во втором и третьем чтениях документ будет рассматриваться 25 июля. Председатель комитета Андрей Картаполов пояснил, что парламентарии взвесили все за и против и пришли к выводу, что «так будет проще».