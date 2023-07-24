«Готовы идти до Ла-Манша»: стало известно о настроении ЧВК «Вагнер» Военный обозреватель Онуфриенко: бойцы «Вагнера» хотят наступать и готовы идти до Ла-Манша

Фото: Sergey Bulkin/NEWS.RU

Бойцы ЧВК «Вагнер», передислоцировавшиеся в Белоруссию, хотят наступать и готовы идти до Ла-Манша, заявил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель Михаил Онуфриенко. По его мнению, вагнеровцам надоело «окопное противостояние», которое стало возможным из-за того, что почти 50 стран помогают Украине.

Бойцы хотят наступать! Это нормальное состояние любого мотивированного военного, который искренне убежден в правоте своего дела. Вагнеровцы хотят уничтожить врага, а он находится не только на территории, подконтрольной киевскому режиму. «Вагнер», я уверен, готов идти до Ла-Манша, — полагает Михаил Онуфриенко.

Он считает, что эти настроения разделяет подавляющее большинство российского общества.

Напомню, что ЧВК «Вагнер» — это единственное российское подразделение, которое в нынешнем году освобождало города. Это Артемовск, ставший символом наших устремлений, — добавил Онуфриенко.

Ранее доктор военных наук Константин Сивков заявил NEWS.ru, что гипотетическое нападение ЧВК «Вагнер» на польские города не отвечает интересам Союзного государства. По его словам, это позволит НАТО применить пятую статью своего устава и начать коллективную оборону силами всего Альянса.

Эта тема стала обсуждаться после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что его «начали напрягать бойцы ЧВК „Вагнер“», которые желают отправиться на Запад «на экскурсию». По словам белорусского лидера, бойцы «Вагнера» сейчас расположены в центре страны и знают, что происходит вокруг Союзного государства.