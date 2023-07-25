Госдума приняла поправку о повышении призывного возраста до 30 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Государственной думы приняли поправки к законодательству, предполагающие повышение призывного возраста до 30 лет, сообщает ТАСС. Подчеркивается, что такая граница будет установлена 1 января 2023 года. Нижняя граница сохраняется на уровне 18 лет.

Поправки вносятся в закон «О воинской обязанности и военной службе». Согласно поправке, повышение верхней границы призывного возраста не будет поэтапным. Парламентарии также проголосовали против поправки о поэтапном повышении нижней границы призывного возраста. Ранее предлагалось установить ее на уровне 21 года вместо 18 лет.

Депутаты Госдумы ранее приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении ответственности за неоказание содействия военкоматам в период мобилизации. Должностных лиц будут наказывать штрафом в размере от 60 тысяч до 80 тысяч рублей. Для юридических лиц штрафы выше — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.

Штрафы за непредоставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, также будут увеличены. Согласно поправкам, они составят до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 400 тысяч рублей для юридических лиц. Нарушением будет считаться и неоповещение граждан о повестках.