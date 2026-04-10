Стало известно, сколько «хвостатых» из приютов находят свою семью В России из приютов ежегодно пристраивают до 60 тыс. животных

В среднем приюты ежегодно находят новый дом примерно для 30% своих подопечных — это около 40–60 тыс. животных, следует из результатов Всероссийской переписи приютов, которые есть в распоряжении NEWS.ru. Сейчас в России действуют 819 приютов, где содержатся от 170 до 250 тыс. собак и кошек.

По данным Центра изучения питания и благополучия животных, ежегодно в стране открываются около 20 новых приютов. Большинство таких организаций работают долгий срок: 45% приютов существуют более шести лет, а медианный возраст достигает девяти лет.

Ранее сообщалось, что в Москве зимой 2026 года из приютов забрали 811 животных. Новый дом обрели 214 кошек и 597 собак. Среди них были подопечные из «Искры», «Красной сосны», «Зоорассвета» и других мест содержания бездомных животных.