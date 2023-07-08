Вице-спикер Госдумы назвал запрет на смену пола вопросом нацбезопасности Депутат ГД Толстой назвал запрет на смену пола вопросом нацбезопасности

Запрет на смену пола в России должен быть введен как можно раньше, депутаты Госдумы доведут начатое до конца, заявил в своем Telegram-канале думский вице-спикер Петр Толстой. По его словам, возможность сменить пол в стране угрожает национальной безопасности. Он подчеркнул, что россиянам также не оставят «лазеек», которые позволят обойти закон.

Несмотря на сопротивление, которое мы испытываем при рассмотрении законопроекта о запрете смены пола, он будет принят, мы доведем начатое до конца и не дадим оставить какие-либо лазейки, как бы кому этого не хотелось. Работа будет продолжена вплоть до установления полного запрета. И это не вопрос ограничения чьих-то там свобод, это вопрос национальной безопасности, — написал Толстой.

Кроме этого, он призвал рассмотреть предложение Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства запретить усыновление детей из России в тех странах, где разрешена смена пола.

Ранее в РПЦ заявили о необходимости как можно скорее запретить смену пола в России. В заявлении церкви говорится, что прирожденный пол человека является «даром Божьим», а право на смену пола противоречит традиционным религиозным ценностям. Также в РПЦ призвали запретить усыновлять детей из России гражданам тех стран, в которых разрешена смена пола.

Тем временем «Коммерсант» выяснил, что законопроект о запрете смены пола могут отправить на дополнительное согласование в профильные ведомства, поскольку юристы и врачи написали критический отзыв на инициативу. В отзыве активистов говорится, что проект направлен на лишение доступа транссексуалов к медицинской помощи, а также их дискриминации в обществе.