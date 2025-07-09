Толстой пообещал освободить Пушкина, Гоголя и Илью Муромца в ходе СВО Толстой пообещал освободить все, что связано с русской культурой на Украине

После взятия населенного пункта Толстой в ДНР российским войскам предстоит установить контроль над памятниками Николаю Гоголю в Киеве и Александру Пушкину в Одессе, написал в Telegram-канале депутат Госдумы Петр Толстой. Кроме того, России нужно «освободить и Илью Муромца», считает парламентарий.

Освободим и Илью Муромца, и лавру, и все остальное, неразрывно связанное с русской историей и культурой. Все ныне оболганное, загаженное, почти уничтоженное. То, что одним своим видом опровергает наспех созданную «нэзалэжную» мифологию, — написал Толстой.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что село Толстой в ДНР дает контроль над трассой снабжения ВСУ. Он отметил, что российские войска продолжили наступать на стыках ДНР и Днепропетровской области.

До этого военкор Александр Коц сообщил, что российские вооруженные силы продолжают реализацию целей специальной военной операции, причем главным направлением их действий остается Донбасс. Он отметил, что украинские военные в этом регионе демонстрируют упорное сопротивление.