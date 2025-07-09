Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 15:47

Толстой пообещал освободить Пушкина, Гоголя и Илью Муромца в ходе СВО

Толстой пообещал освободить все, что связано с русской культурой на Украине

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

После взятия населенного пункта Толстой в ДНР российским войскам предстоит установить контроль над памятниками Николаю Гоголю в Киеве и Александру Пушкину в Одессе, написал в Telegram-канале депутат Госдумы Петр Толстой. Кроме того, России нужно «освободить и Илью Муромца», считает парламентарий.

Освободим и Илью Муромца, и лавру, и все остальное, неразрывно связанное с русской историей и культурой. Все ныне оболганное, загаженное, почти уничтоженное. То, что одним своим видом опровергает наспех созданную «нэзалэжную» мифологию, — написал Толстой.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что село Толстой в ДНР дает контроль над трассой снабжения ВСУ. Он отметил, что российские войска продолжили наступать на стыках ДНР и Днепропетровской области.

До этого военкор Александр Коц сообщил, что российские вооруженные силы продолжают реализацию целей специальной военной операции, причем главным направлением их действий остается Донбасс. Он отметил, что украинские военные в этом регионе демонстрируют упорное сопротивление.

СВО
спецоперация
Киев
Одесса
Россия
Госдума
Петр Толстой
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Притащившего гранату в рязанский бар сотрудника заключили под стражу
Милонов раскрыл, почему в Италии бойкотировали «отмену» Гергиева
Минпромторг решил поставить ценам «вилку»
Составлен список артистов РФ, которые собирали деньги для Украины
Гардероб как способ заботы о себе: почему одежда больше, чем просто вещь
«Лед тронулся»: Райкина объяснила, почему Гергиева позвали в ЕС
Схватка крысы и стаи птиц за кусок хлеба попала на видео
Не осталось даже «попок»! Малосольные огурцы хрустящие
СК показал работу следователей на месте падения дронов в Курске
Итальянский теннисист Фоньини завершил карьеру
Назван размер скидки при покупке квартиры в новостройке за наличные
«Муж отпрашивается с СВО»: отец Блиновской раскрыл детали жизни дочери
Мерц впервые высказался о ситуации со взятием на прицел самолета ФРГ
В Бердянске мужчина увел женщину в подвал и изнасиловал
Рубио связал упадок НАТО с Украиной
Трампа предупредили об одной ошибке в роли миротворца
Известного футбольного тренера приговорили к тюремному сроку
Силуанов высказался о контроле за золотодобывающими компаниями
Главу районного ЖКХ задержали в Дагестане после массового отравления людей
Стала известна стоимость билетов «Аэрофлота» на рейсы Москва — Геленджик
Дальше
Самое популярное
Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната
Общество

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля
Общество

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО
Общество

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.