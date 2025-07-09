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09 июля 2025 в 15:43

Военкор объяснил значение взятого села в ДНР

Военкор Поддубный: Толстой в ДНР прилегает к трассе снабжения ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Село Толстой в ДНР дает контроль над трассой снабжения ВСУ, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. Он отметил, что российские войска продолжили наступать на стыках ДНР и Днепропетровской области.

Вслед за Поддубным наши бойцы взяли населенный пункт Толстой. [Их] разделяет трасса Н-15, по которой осуществлялось снабжение противника, — заявил военкор.

Ранее сообщалось, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Поддубное в Донецкой Народной Республике и селом Соболевка в Харьковской области. Как сообщает Минобороны России, первое селение взяла группировка войск «Восток», второе — подразделения «Запада».

До этого военкор Александр Коц в интервью NEWS.ru сообщил, что российские вооруженные силы продолжают реализацию целей специальной военной операции, причем главным направлением их действий остается Донбасс. Он отметил, что украинские военные в этом регионе демонстрируют упорное сопротивление. Как пояснил Коц, темпы продвижения на данном направлении определяются комплексом различных факторов.

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