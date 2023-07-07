РПЦ призвала скорее запретить смену пола в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриаршая комиссия Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства призвала как можно скорее запретить смену пола в России. В заявлении, опубликованном на сайте РПЦ, говорится, что прирожденный пол человека является «даром Божьим», а право на смену пола противоречит традиционным религиозным ценностям. Также в РПЦ призвали запретить усыновлять детей из России гражданам тех стран, в которых разрешена смена пола.

Легализованное право на «смену пола», в том числе и несовершеннолетних без согласия родителей, радикально противоречит традиционным ценностям религий мира, признающих особую ценность человеческой жизни. <...> Российское законодательство должно закрепить не только запрет на так называемую смену пола, но и предусмотреть защиту российских детей, которые усыновлены, усыновляются, или находятся под опекой граждан тех государств, где разрешена смена пола, — говорится в заявлении.

По мнению членов Патриаршей комиссии, распространение среди молодежи идеологии смены пола, гомосексуализма, педофилии и абортов является угрозой национальной безопасности и всему человечеству. Они отметили, что смена пола направлена на снижение численности населения, что в свою очередь является нарушением Божьей заповеди.

Тем временем «Коммерсант» выяснил, что законопроект о запрете смены пола могут отправить на дополнительное согласование в профильные ведомства, поскольку юристы и врачи написали критический отзыв на инициативу. В отзыве активистов говорится, что проект направлен на лишение доступа транссексуалов к медицинской помощи, а также их дискриминации в обществе.

Ранее cпикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что нижняя палата парламента может до конца весенней сеcсии рассмотреть во всех трех чтениях законопроект о зaпрете операций по cмене пола. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать оценок законопроекту, который запрeщает операции по смене пола.