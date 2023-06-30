В Кремле не стали давать оценок законопроекту о запрете смены пола Песков заявил, что пока рано комментировать закон о запрете смены пола

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать оценок законопроекту, который запрещает операции по смене пола, передает ТАСС. Представитель Кремля добавил, что в документе оговаривались медицинские показания.

Если я не ошибаюсь, там все-таки есть оговорка относительно медицинских показаний, случаев, при которых [операция] необходима по медицинским показаниям. Все остальное — пока я не готов говорить о какой-то позиции. Вы знаете, сейчас происходят экспертные обсуждения в парламенте, — заявил Песков.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что нижняя палата парламента может до конца весенней сеcсии рассмотреть во всех трех чтениях законопроект о запрете операций по cмене пола.

14 июня Госдума единогласно одобрила законопроект. В кабмине также обратились к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой ввести мораторий на эти медицинские и юридические процедуры на время, пока будут проходить второе и третье чтения законопроекта.

Глава Минздрава поддержал недопустимость смены пола на основании одного только желания пациента или «тех или иных, так скажем, неправомочных действий». За полный запрет трансперехода он не высказался.

Ранее журналисты сообщали, что намерение быстрее ограничить смену пола вызвано участившимися попытками избежать призыва в армию с помощью гендерного перехода. По словам источника в Госдуме, инициатива связана не только с защитой семейных ценностей, но и как раз со стартом призывной кампании.