В Госдуме рассказали, когда заработает единый реестр воинского учета Депутат Красов: реестр воинского учета может заработать уже к следующему призыву

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Создаваемый в России новый порядок оповещения о призыве на военную службу предусматривает получение гражданами повесток в том числе по почте и в электронном виде, при этом россияне призывного возраста смогут сами отслеживать повестки с помощью реестра воинского учета, который может заработать уже этой осенью, предположил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. По его словам, реестр представляет собой специальный интернет-портал, где у каждого призывника будет свой личный кабинет со всей необходимой информацией, сейчас он находится в стадии разработки., пишет «Парламентская газета».

Сроки его создания и конкретные механизмы функционирования определит правительство России. По моим оценкам, <...> он должен заработать уже к следующей призывной кампании. Ключи доступа к личным кабинетам гражданам, подпадающим под призыв, предполагается рассылать по электронной почте, — пояснил депутат.

Красов уточнил, что если повестка призывнику по каким-то причинам не будет отображаться на сайте «Госуслуги» и не пришла по почте, но в реестре имеется о ней запись, то она будет считаться врученной спустя семь дней после появления этой записи.

Доступ к реестру можно будет получить в том числе через МФЦ, для этого нужно лично прийти в центр и запросить выписку, добавил депутат.

В реестр также будет автоматически заноситься информация о призывниках, которым положена отсрочка. Однако при отсутствии такой технической возможности граждане обязаны будут сами в сентябре-октябре предоставить в военкомат документы, подтверждающие их право на отсрочку. Такая возможность появится у призывников и через портал госуслуг, рассказал Красов.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало проект изменений в положение о призыве на военную службу, разработанный в рамках реализации закона о цифровизации воинского учета.