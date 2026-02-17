Налет на Крым, 150 БПЛА, взрывы над Ижевском: как ВСУ атакуют РФ 17 февраля

В ночь на 17 февраля над РФ сбили более полутора сотен украинских беспилотников. В Краснодарском крае было повреждено локомотивное депо — два человека пострадали. В ДНР мужчина подорвался на украинской взрывчатке. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами РФ сбили украинские беспилотники

В ночь на 17 февраля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты, расположенные на российской территории, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 151 дрон противника.

Тридцать восемь беспилотников сбили над Крымом, 18 — над Краснодарским краем, 11 — над Калужской областью, четыре БПЛА — над Брянской областью, один — над Курской, сообщили в ведомстве. Кроме того, 50 БПЛА были уничтожены над акваторией Черного моря и 29 — над акваторией Азовского моря, добавили в Минобороны РФ.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, над городом за ночь сбили 24 БПЛА. Он назвал эту атаку ВСУ одной из самых продолжительных за последнее время.

По словам губернатора, на Фиолентовском шоссе ударной волной от сбитого БПЛА выбило окна в частном жилом доме. Девятилетнему мальчику осколками посекло ноги, его госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Фото: МО РФ

К каким последствиям привел налет украинских БПЛА на Краснодарский край

Здание локомотивного депо было повреждено из-за осколков БПЛА в Краснодарском крае, заявили в оперштабе региона.

«В Крымском районе фрагменты беспилотников повредили здание локомотивного депо в хуторе Красном», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обломки беспилотников также упали на железнодорожные пути. Кроме того, в станице Варениковской были обнаружены фрагменты БПЛА во дворе частного дома.

В оперштабе отметили, что в поселке Ильский Северского района из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека. Раненых госпитализировали, сейчас им помогают врачи.

«Всего в результате падения фрагментов БПЛА повреждены четыре частных дома. В двух из них произошло возгорание, которое тушат пожарные расчеты», — говорится в публикации.

Мэр Сочи Андрей Прошунин отметил, что курорт подвергся массированной атаке ВСУ, которая длилась почти 10 часов.

«Зафиксированы падения обломков в нескольких районах, пострадавших нет, разрушений инфраструктуры также удалось избежать», — сказал он.

Позднее в краевом оперштабе заявили о возгорании резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района. Отмечается, что огонь охватил площадь 1250 кв. м после атаки беспилотника ВСУ. По предварительным данным, никто не пострадал. В ликвидации пожара были задействованы 67 человек и 19 единиц техники, включая специалистов МЧС России по краю.

В Минобороны РФ не комментировали сообщения об атаке ВСУ на Краснодарский край.

Фото: Социальные сети

Какие еще российские регионы пытались атаковать дроны ВСУ

По информации Telegram-каналов, минувшей ночью беспилотники ВСУ попытались атаковать территорию Татарстана. Жители Казани и Нижнекамска сообщили о серии взрывов и ярких вспышках в небе. Минобороны РФ и местные власти не комментировали эту информацию.

По информации журналистов, громкие хлопки стали раздаваться около 03:00 мск на окраинах Казани. Очевидцы рассказали о мощных звуках и мерцании света в жилых домах.

Силы ПВО сбили более пяти беспилотников ВСУ у Мелитополя в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Он отметил, что угроза повторных атак сохраняется.

Временное предупреждение о беспилотной опасности было объявлено в Свердловской области. Местные власти ввели упреждающий режим реагирования и предупредили жителей о возможных ограничениях работы мобильного интернета, сообщила пресс-служба департамента информационной политики региона.

В аэропортах Перми и Уфы сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов, которые вводили ранним утром в целях безопасности, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Кроме того, Telegram-каналы сообщили о серии взрывов над Ижевском. По их информации, средства противовоздушной обороны отражали атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Также отмечалось, что очевидцы слышали от пяти до шести хлопков, а в небе сверкали яркие вспышки.

Минобороны России не комментировало данную информацию.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Как ВСУ попытались ударить дронами вглубь России

Вооруженные силы Украины пытались атаковать объекты в Удмуртии, запустив беспилотники непосредственно со своей территории, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, дальность применяемых Киевом дронов и особая тактика их пилотирования позволяют БПЛА преодолевать значительные расстояния.

«Как правило, Украина сейчас использует дроны „Лютый“. Их дальность полета составляет до 1,5–1,6 тыс. км. Очевидцы мне рассказывали, что используется тактика, при которой дрон преодолевает приграничную зону и летит дальше, огибая места дислокации ПВО, но уже в рваном полете. То есть у него работает двигатель, потом он выключается, БПЛА планирует и пролетает большие расстояния. Такая тактика позволяет увеличить дальность полета беспилотников и наносить удары вглубь РФ», — высказал мнение Кнутов.

Атаки Вооруженных сил Украины на гражданские объекты РФ усилились на фоне переговоров по разрешению кризисной ситуации между Киевом и Москвой в Женеве, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. По его словам, ВСУ атакуют в основном южные регионы.

«В то время когда делегации трех стран направлялись в Женеву на переговоры, ВСУ отправили полторы сотни БПЛА для нанесения ударов по гражданским объектам», — отметил он.

В ДНР мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете

В Ясиноватском округе ДНР мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете (ВОП) ВСУ, сообщили в пресс-службе Управления по документированию военных преступлений Украины. ЧП произошло на автодороге Донецк — Ясиноватая.

«Поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: автодорога Донецк — Ясиноватая (Ясиноватский м. о.) — в результате подрыва на ВОП пострадал мужчина 1988 года рождения», — сказано в сообщении.

