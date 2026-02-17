Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 08:00

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 17 февраля: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
В ночь на 17 февраля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 151 дрон противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

38 — над территорией Республики Крым, 18 — над территорией Краснодарского края, 11 — над территорией Калужской области, четыре БПЛА — над территорией Брянской области, один — над территорией Курской области, 50 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря и 29 — над акваторией Азовского моря, — сообщили в ведомстве.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

