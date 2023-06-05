Украина «сфальшивила» контрнаступление: новости СВО на вечер 5 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минобороны РФ 5 июня опубликовало свежую сводку о продолжении специальной военной операции на Украине. За сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях были уничтожены около 900 украинских военнослужащих, 16 танков, 31 боевая бронированная машина, боевая машина пехоты, самоходные артиллерийские установки «Акация», «Нона-С», Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ и две установки Krab польского производства, по две гаубицы Д-20, Д-30 и «Мста-Б», боевая машина РСЗО «Град». Средства ПВО в районе Закотного в ДНР сбили украинский Су-27, перехвачены восемь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», уничтожены 13 дронов.

Российские военные и пограничники 4 июня сорвали попытку двух украинских группировок проникнуть в Белгородскую область. Диверсанты пытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки. Ударами авиации и огнем артиллерии были уничтожены более 10 украинских боевиков, а также две лодки и один бронеавтомобиль.

Также действия пяти ДРГ пресекли в ЛНР и Харьковской области. Кроме того, в районе Малиновки в Харьковской области и Никольского в Херсонской области уничтожены склады боеприпасов 60-й мотопехотной бригады ВСУ и 126-й бригады территориальной обороны, также под Дзержинском в ДНР поражены два склада боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ не смогут использовать истребители F-16 в летнем контрнаступлении и будут вынуждены задействовать всю технику на земле. По его словам, украинцы начнут применять F-16 только осенью или зимой.

В Генштабе ВСУ сообщили Reuters, что заявления о начале украинского контрнаступления являются ложными. По словам представителя армии, киевские военачальники не располагают подобной информацией и не комментируют «всякого рода фальшивки».

Вылазки украинских диверсантов проводят исключительно для информационных атак, в первую очередь направленных против жителей Белгородской области, считает политолог Петр Колчин. По его словам, подобные диверсии сопровождаются массой фейков.

Минобороны и разведка Бельгии начали расследование, чтобы выяснить, применялось ли поставленное Украине оружие при атаках диверсантов на Белгородскую область. Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо подчеркнул, что ВСУ получают оружие для обороны.

CNN сообщил со ссылкой на источники в Вашингтоне, что Украина создала сеть агентов внутри России, которых снабжает дронами для проведения атак. Официальные лица США полагают, что именно эти агенты могли осуществить атаку дронов на Кремль 3 мая. По мнению американских чиновников, БПЛА были запущены с российской территории.

Военные эксперты из США признали российскую огнеметную систему «Солнцепек» крайне эффективным оружием, которое хорошо зарекомендовало себя на Украине, сообщило Military Watch. Аналитики отметили, что боевые качества «Солнцепека» особенно хорошо проявились при выполнении задач по нейтрализации противника на хорошо укрепленных позициях.

Система ПВО сработала по воздушной цели на подлете к Белгороду, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, осколками повредило машину скорой помощи и легковой автомобиль, по предварительной информации, жители города не пострадали.

ВСУ впервые применили в бою танки Leopard, заявил командир бригады «Восток» 1-го армейского корпуса ДНР Александр Ходаковский. По его словам, только в районе села Новодонецкого зафиксировано до 30 единиц украинской бронетехники.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что чеченские штурмовые отряды серьезно потеснили ВСУ в Марьинке. Пушилин подчеркнул, что это одно из самых «горячих» направлений. По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, под контролем ВСУ остается лишь малая часть Марьинки и для полного взятия города российским войскам остается зачистить от противника только один квадратный километр.

Пушилин также рассказал об очень сложной, но контролируемой, по его словам, ситуации на флангах в Артемовске. Врио главы ДНР указал, что ВСУ продолжают обстрелы с использованием артиллерии, хоть и без каких-то активных действий в плане продвижения.

Актер Никита Джигурда опубликовал фото и видео, на которых артист изображен в военной форме, как он указал, в зоне СВО. Джигурда написал, что «куда хочет, туда и приезжает», и ему не нужны для этого «кураторы от власти». Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что Джигурда уже неоднократно ездил в Донбасс. По ее словам, артист был там и в свой день рождения, 27 марта.

Китаю следует начать поставлять России передовые вооружения для их испытания на поле боя, считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. По мнению военного эксперта, Пекин не должен бояться открыто проявить позицию по СВО.

Россия не видит перспектив для очередного продления зерновой сделки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Дипломат отметил, что консультации с ООН по пакетным договоренностям продолжаются, однако существующие перекосы до сих пор не устранены.

Кардинал Маттео Мария Дзуппи 5–6 июня посетит Украину в качестве посланника папы римского Франциска. В ходе визита архиепископ Болоньи планирует ознакомиться с позицией Киева по достижению справедливого мира, сообщил Ватикан.

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