В США рассекретили данные о столкновении истребителя с НЛО

В США рассекретили данные о столкновении истребителя с НЛО Fox News: США рассекретили документы о столкновении F-16 Viper с НЛО в 2023 году

В Соединенных Штатах рассекретили данные о столкновении военного самолета F-16 Viper с неопознанным летающим объектом над Аризоной в январе 2023 года, передает Fox News. Как выяснило расследование, загадочное устройство управлялось дистанционно.

По утверждению чиновников, оно врезалось в фонарь в верхней части воздушного судна. НЛО заметил пилот-инструктор. В момент столкновения в неизвестном аппарате никого не было.

Первоначальное расследование показало, что самолету стоимостью около $70 млн (5,5 млрд рублей) не был причинен ущерб. Версия столкновения с птицами отвергалась.

Согласно документам Федерального управления гражданской авиации (FAA), этот инцидент стал первым из аналогичных четырех случаев. Тем не менее, как отмечает канал, в появлении беспилотных летательных аппаратов как таковых вблизи военных объектов нет ничего нового. Только в 2023–2024 годах их было зафиксировано более 700.

Ранее сообщалось, что дислоцированные в Литве истребители НАТО были приведены в боевую готовность из-за пересекшего белорусско-литовскую границу неопознанного летательного объекта. После падения НЛО боевую задачу отменили.