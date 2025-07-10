Истребители НАТО привели в боеготовность в европейской стране из-за НЛО В Литве из-за объекта на границе привели в боеготовность истребители НАТО

Дислоцированные в Литве истребители НАТО были были приведены в боевую готовность из-за пересекшего белорусско-литовскую границу неопознанного летательного объекта, сообщила пресс-служба литовского Минобороны. После падения НЛО боевую задачу отменили.

10 июля, примерно в 11:30, военно-воздушные силы Литвы обнаружили объект, приближающийся к литовской границе со стороны Белоруссии. Боеготовность истребителей, выполняющих миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства, находившихся в воздухе в это время, была переведена с учебного режима на режим выполнения задач, — указывается в сообщении.

После крушения аппарата информация об инциденте была передана в Службу охраны государственной границы. К месту падения направили военных. Отмечается, что «объект похож на самодельный и не представляет опасности».

Ранее стало известно, в Польше были подняты боевые самолеты. СМИ связали это с масштабной атакой беспилотников на Украину в ночь на 9 июля.

До этого сообщалось, что польская авиация и самолеты государств-союзников были подняты в небо из-за якобы активности ВКС РФ над Украиной, сообщили представители оперативного командования родов Вооруженных сил Польши в социальной сети X. Известно, что была задействована дежурная пара истребителей, а комплексы ПВО были приведены в боевую готовность. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.