Стало известно, когда папский посланник посетит Киев Кардинал Маттео Дзуппи 5–6 июня посетит Киев в качестве папского посланника

Фото: Alessia Giuliani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кардинал Маттео Дзуппи

Кардинал Маттео Дзуппи 5–6 июня посетит Украину в качестве папского посланника по урегулированию ситуации на Украине, сообщает Ватикан. Архиепископ Болоньи намерен выслушать предложение украинских властей по достижению справедливого мира.

Архиепископ Болоньи кардинал Маттео Мария Дзуппи посетит 5–6 июня Киев в качестве посланника папы римского Франциска. Цель этой инициативы — внимательно выслушать украинские власти о возможных путях достижения справедливого мира и поддержать гуманитарные усилия, способствующие ослаблению напряженности, — говорится в сообщении.

Ранее он говорил, что верит в диалог между Москвой и Киевом и молится об этом.

Это этого политолог Сергей Станкевич заявил, что встреча представителей Украины и России со специальными посланниками Ватикана является хорошим знаком, но она не приведет к незамедлительному урегулированию украинского конфликта или к его прекращению. Он отметил, что сейчас главная задача Ватикана — создать благоприятную атмосферу для проведения переговоров и площадку для них.

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский согласились принять спецпосланников папы римского для обсуждения возможности проведения переговоров между конфликтующими сторонами.