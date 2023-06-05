«Куда хочу, туда и приезжаю»: Джигурда заявил о поездке на СВО Джигурда опубликовал фото и видео из зоны СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Джигурда

Российский актер Никита Джигурда опубликовал фото и видео в военной форме, как он пишет, из зоны проведения специальной военной операции. В Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) он подписал, что находится на Угледарском направлении, и показал работу минометного расчета. Артист также заявил, что ездит в Донбасс «без кураторов от власти», которые запрещают посещать опасные места.

А я куда хочу, туда и приезжаю. Я бывал там, где за девять лет, с 2014 года, не было ни одного известного артиста. Люди радуются и благодарят меня за поддержку... Это неописуемый кайф — обнимать воинов и жителей фронтовых зон и слышать их благодарность и уверенность в том, что победа за нами! — написал Джигурда в одном из постов.

Он также добавил, что знает о проблемах, «штабных крысах» и карьеристах.

Победа на Украине, по словам Джигурды, «запрограммирована свыше», а Россия — «нестерильная душа земного шарика», уже спасенного святой Русью. Он также упомянул ортодоксальность России, не приемлющую «модные содомо-гоморровские извращения».

Ранее Джигурда отмечал важность создания патриотических проектов. Артист рассказал, что в условиях спецоперации на Украине они противостоят Западу и объединяют многонациональную страну.