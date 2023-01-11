«В каждом из нас русская сила»: Джигурда высказался о патриотизме Джигурда отметил важность патриотических проектов для России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Джигурда

Российский актер и исполнитель Никита Джигурда отметил важность создания патриотических проектов на фоне выхода своего нового трека, записанного совместно с блогером Иламином. В беседе с «Народными Новостями» артист рассказал, что в условиях спецоперации на Украине такие проекты противостоят Западу и объединяют многонациональную страну.

В каждом из нас русская сила, ибо Русь едина. Духовная Русь. Это история, которая уходит в века. Когда Украина отказалась от Руси, от своей русскости под влиянием, напором Запада, она отказалась и от русского Крыма, русского Донбасса и от всего советского: заводов, всего, что питало все эти годы Украину, — считает Джигурда.

Артист добавил, что современных песен о Родине пока что недостаточно, а именно они становятся важной частью воспитания патриотизма в молодом поколении. Патриотические проекты, по мнению Джигурды, помогают выбирать верные моральные ориентиры. Исполнитель отметил, что тема Родины близка для него с начала творческого пути.

Ранее певица Любовь Успенская высказалась о важности патриотических песен для России. По мнению певицы, это именно то, что сейчас необходимо стране. Успенская призвала всех верить в то, что Россия непобедима.