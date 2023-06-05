Пушилин: ситуация на флангах Артемовска очень тяжелая

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО

Ситуация на флангах Артемовска очень тяжелая, но контролируемая, заявил в эфире канала «Россия 24» врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, город подвергается постоянным обстрелам.

Что касается флангов: ситуация контролируемая, очень тяжелая, сложная, но контролируемая. И также мы видим, что противник продолжает обстрелы, то есть, может быть, без каких-то чрезмерных активных действий в плане продвижения живой силы, но с использованием артиллерии это по факту происходит, — сказал Пушилин.

2 июня пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram заявление бизнесмена Евгения Пригожина о том, что подразделения ЧВК «Вагнер» полностью покинули Артемовск. Бизнесмен отметил, что все позиции были переданы Министерству обороны России.

Позже Пригожин рассказал, что подразделения ЧВК «Вагнер» потеряли в боях за Артемовск около 20 тысяч человек, из них половина — это заключенные. По его словам, со стороны ВСУ погибли 50 тысяч военных, еще 50–70 тысяч получили ранения.

20 мая Артемовск полностью перешел под контроль России спустя 224 дня кровопролитных боев. Как заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин, восстановление города начнется после его полного разминирования и оценки повреждений.