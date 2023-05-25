Советник Пушилина раскрыл, когда начнется восстановление Артемовска Ян Гагин: к восстановлению Артемовска приступят после разминирования и оценки повреждений

Фото: Пресс-служба Дениса Пушилина/ТАСС

Восстановление Артемовска начнется после того, как весь город будет разминирован, пишет URA.RU со ссылкой на советника врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Яна Гагина. Он также добавил, что после этого будет проведена оценка повреждений города.

Чтобы назвать точные цифры по времени и необходимым средствам для восстановления, нужно провести работы по дефектовке сооружений и коммуникаций. Нужно выяснить, что повреждено. До проведения оценки необходимо заняться разминированием. ВСУ оставили множество ловушек. Город заполнен минами, гранатами и различными заминированными предметами. Во время разминирования могут появиться новые разрушения, — сказал Ян Гагин.

Советник главы ДНР отметил, что над Артемовском возьмет шефство один из российских регионов. Он подчеркнул, что по такой схеме восстанавливают Мариуполь.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что обстановка на флангах у Артемовска стабилизируется, пик тревожности прошел. Он добавил, что к флангам подошли боеспособные части, в том числе ЧВК «Вагнер» и подразделения МВД. Мирных жителей в городе нет.

20 мая пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина о том, что российские силы полностью взяли под свой контроль Артемовск. Он отметил, что военная операция в городе длилась 224 дня.

Позже президент России Владимир Путин поздравил с взятием Артемовска ЧВК «Вагнер» и всех военнослужащих подразделений ВС РФ.