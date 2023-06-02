Пригожин заявил о полном выводе ЧВК «Вагнер» из Артемовска

Фото: Иван Родионов/РИА Новости

Бойцы ЧВК «Вагнер»

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram заявление бизнесмена Евгения Пригожина о том, что подразделения ЧВК «Вагнер» полностью покинули Артемовск. Бизнесмен отметил, что все позиции были переданы Министерству обороны РФ.

В настоящий момент на 2 июня практически все 99% подразделений ЧВК «Вагнер» покинули Бахмут. Все позиции переданы в надлежащем порядке Министерству обороны. Никаких вопросов, замечаний нет, — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

20 мая Артемовск полностью перешел под контроль России спустя 224 дня кровопролитных боев. Как заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин, восстановление города начнется после его полного разминирования и оценки повреждений.

Позже Пригожин рассказал, что подразделения ЧВК «Вагнер» потеряли в боях за Артемовск около 20 тысяч человек, из них половина — это заключенные. Предприниматель отметил, что со стороны ВСУ погибли 50 тысяч военных, еще 50–70 тысяч получили ранения.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский официально признал, что украинское командование приостановило продвижение на Артемовском направлении. Он добавил, что Киев направит внимание на восстановление боеспособности своих частей.