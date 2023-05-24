Пригожин назвал потери ЧВК «Вагнер» и ВСУ в Артемовске Пригожин: ЧВК «Вагнер» потеряла в боях за Артемовск 20 тысяч человек, ВСУ — 50 тысяч военных

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Тело солдата ВСУ в центре Артёмовска

Подразделения ЧВК «Вагнер» потеряли в боях за Артемовск около 20 тысяч человек, из них половина — это заключенные, сообщил связанный с частной военной компанией бизнесмен Евгений Пригожин в интервью медиатехнологу Константину Долгову. Предприниматель отметил, что со стороны ВСУ погибли 50 тысяч военных, еще 50–70 тысяч получили ранения.

За время ведения операции я выбрал 50 тысяч заключенных, из которых погибло около 20%. Их погибло ровно столько же, сколько и тех, кто пришел к нам по контракту, — сказал Пригожин.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитывался в последний раз о потерях ВС России в зоне СВО 21 сентября прошлого года. Тогда он заявил, что погибли 5937 человек.

Позже президент страны Владимир Путин заявил, что потери были неизбежны, поскольку военные действия всегда трагичны. Глава государства добавил, что столкновения с противником избежать было нельзя и лучше столкнуться с этим «сегодня, чем завтра».

12 мая сообщалось, что в Евросоюзе подсчитали потери украинской армии с начала российской военной операции. По данным Euractiv, они составили менее 15 тысяч бойцов.