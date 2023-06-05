В России призвали Китай испытывать оружие в зоне СВО Политолог Клинцевич предложил Китаю поставлять России вооружения для испытаний в зоне СВО

Фото: Yin Gang/Xinhua/Global Look Press

Китаю необходимо занять открытую позицию по российской спецоперации на Украине и начать поставлять в Россию передовые вооружения для их испытания на поле боя, заявил в беседе с ИА SM.News глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. По его словам, Китай может стать следующей страной, в конфликт с которой прямо или косвенно втянутся США.

Господа, хватит стесняться и втихаря поставлять нам вторичные системы, боясь санкций США. Открыто выступайте как союзники, поставляйте нам свои передовые вооружения, испытывайте их на поле боя, потому что вы следующие. Если будет тяжело нам, то будет тяжело и вам, — высказал мнение Клинцевич.

Как подчеркнул эксперт, КНР не должна бояться открыто проявить свою позицию, поскольку США планомерно создают вокруг страны очаги напряженности.

Китайцы говорят, что мы стоим спина к спине. Можно и более открытую позицию занять. Американцы создают сейчас пояс нестабильности и точки напряжения для Китая планомерно каждый день, — добавил Клинцевич.

Ранее министр обороны Китая Ли Шанфу предупредил, что конфликт КНР и США станет «невыносимой катастрофой» для всего мира. Выступая на ежегодном азиатском саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла», он подчеркнул, что Пекин сейчас выбирает путь диалога с Вашингтоном.