В Китае предупредили о грядущей катастрофе Министр обороны КНР Ли Шанфу: конфликт Китая и США станет «невыносимой катастрофой»

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Ли Шанфу

Министр обороны Китая Ли Шанфу заявил, что конфликт КНР и США станет «невыносимой катастрофой» для всего мира. Выступая на ежегодном азиатском саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла», он подчеркнул, что Пекин сейчас выбирает путь диалога с Вашингтоном, сообщает Reuters.

Нельзя отрицать, что серьезный конфликт или конфронтация между Китаем и США станет невыносимой катастрофой для всего мира, — сказал представитель КНР.

Он отметил, что КНР и США во многом отличаются друг от друга, однако Пекин предпочитает диалог, а не конфронтацию с Вашингтоном. Для развития двусторонних связей и углубления сотрудничества обе стороны должны искать точки соприкосновения и общие интересы, считает министр.

По его мнению, мир достаточно велик, чтобы Китай и США могли развиваться вместе.