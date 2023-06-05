Пушилин: чеченские подразделения серьезно потеснили ВСУ в Марьинке

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Чеченские штурмовые отряды во главе с командиром спецназа «Ахмат» Апты Алаудиновым существенно потеснили ВСУ в Марьинке, заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио главы ДНР Денис Пушилин. Речь идет об одном из самых «горячих» направлений, подчеркнул он.

После того, как чеченские подразделения <...> заступили, мы видим с учетом их штурмовых возможностей определенные продвижения, и они очень серьезно потеснили противника, — сказал Пушилин.

ВСУ, по его словам, находятся в очень затруднительном положении.

1 июня командир батальона «Ахмат» рассказал, что российские силы взяли под контроль около 70% территории Марьинки. Алаудинов заявлял, что остальную часть города, удерживаемую ВСУ, зачистят совместно с подразделениями 150-й дивизии.

Марьинка находится в километре от Петровского района Донецка. Там расположены позиции ВСУ, с которых украинская артиллерия регулярно наносит удары по столице ДНР.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что по состоянию на 5 июня украинские войска контролируют лишь малую часть Марьинки. По словам Матвийчука, площадь города составляет 15 квадратных километров, и, как показывают боевые действия, Киев контролирует лишь один. Эксперт констатировал, что Марьинка постепенно переходит под контроль ВС РФ.