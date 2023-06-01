Командир «Ахмата» Алаудинов сообщил о взятии 70% Марьинки

Фото: Александр Река/ТАСС

Апты Алаудинов

Российские силы взяли под контроль около 70% территории Марьинки в ДНР, сообщил в эфире телеканала «Звезда» командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, за оставшуюся под контролем Киева часть населенного пункта возьмутся штурмовые отряды ВС России.

Эти два подразделения — 150-я дивизия и 5-я дивизия — в общей сложности, получается, освободили примерно 70% самой Марьинки. Оставшаяся часть будет зачищаться нами совместно с подразделениями 150-й дивизии, — сказал командир «Ахмата».

По словам Алаудинова, накануне ему позвонил президент России Владимир Путин и поинтересовался о происходящем в Марьинке. Чеченский командующий утверждает, что российский лидер досконально знает обо всей ситуации на данном направлении в зоне СВО. Тот возложил большие надежды на силы ВС РФ.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru заявил, что Марьинка будет взята под контроль российскими силами в течение ближайших двух-трех недель. Он отметил, что на бумаге Марьинка уже закреплена за Россией и в ближайшее время ее займут российские силы.