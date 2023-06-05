Военный эксперт заявил о практически полном контроле ВС РФ над Марьинкой Военный эксперт Матвийчук заявил о практически полном контроле ВС РФ над Марьинкой

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Стрельба артиллерийского расчета гаубицы «Гиацинт-Б»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют лишь малую часть Марьинки, город практически находится под контролем российских войск, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Украина контролирует лишь 1 кв.км Марьинки.

После того, как пал Артемовск, Марьинка стала наиболее контролируемой ВСУ территорией. Площадь Марьинки составляет 15 кв. км. Боевые действия показывают, что Украина контролирует только 1 кв.км, то есть Марьинка практически находится под контролем ВС РФ, в частности бойцов «Ахмат». Марьинка потихоньку переходит под контроль российских войск, — сказал Матвийчук.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о серьезном продвижении в Марьинке. Он добавил, что бойцы спецназа «Ахмат» серьезно потеснили противника. В то же время Пушили отметил, что ситуация на флангах Артемовска очень тяжелая, но контролируемая.

До этого Матвийчук сказал, что Марьинка будет взята под контроль российскими войсками в течение ближайших двух-трех недель. Он отметил, что «на бумаге» Марьинка уже закреплена за Россией и в ближайшее время ее займут ВС РФ.