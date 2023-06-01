Военный эксперт раскрыл сроки полного взятия Марьинки Военэксперт Матвийчук заявил, что Марьинка будет взята через 2-3 недели

Фото: МО РФ

Город Марьинка в ДНР будет взять под контроль российскими силами в течение ближайших двух-трех недель, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он отметил, что «на бумаге» Марьинка уже закреплена за Россией и в ближайшее время ее займут ВС РФ.

Я убежден, что освобождение Марьинки — это одна из основных задач, территория должна стать частью России, законодательно они уже закреплены за нами. Я считаю, что через две-три недели Марьинка будет полностью освобождена, — считает Матвийчук.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал стратегически важным в обозримой перспективе взять под контроль Марьинку. Это важно для дальнейшего продвижения в республике, отметил он.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили украинскую разведгруппу под Марьинкой. Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев уточнил, что на Южно-Донецком направлении передовые подразделения группировки обнаружили и при поддержке артиллерии уничтожили разведгруппу противника южнее Пречистовки (Марьинский район ДНР).