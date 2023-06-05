Волочкова впервые раскрыла, сколько раз Джигурда ездил в зону СВО Волочкова рассказала о нескольких поездках Джигурды в зону СВО

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Никита Джигурда

Балерина Анастасия Волочкова рассказала NEWS.ru, что актер Никита Джигурда далеко не в первый раз поехал в зону проведения специальной военной операции. По ее словам, Джигурда находился в Донбассе в том числе в свой день рождения, когда ему исполнилось 62 года.

Он не первый раз туда ездил, в день своего рождения 27 марта, еще накануне нашего спектакля 6 апреля также был, так что да, он приезжал неоднократно, — рассказала Волочкова.

Ранее Джигурда опубликовал на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото и видео, на которых актер запечатлен в военной форме, как он написал, в зоне СВО, на Угледарском направлении. Артист показал работу минометного расчета и заявил, что ездит в Донбасс без помощи «кураторов от власти». В одном из постов Джигурда написал, что «куда хочет, туда и приезжает». По его словам, он успел побывать в местах, где за последние девять лет не было ни одного известного артиста.

В январе Джигурда записал совместную песню с блогером Иламином и отметил важность таких патриотических проектов на фоне проведения СВО. По его словам, такое творчество объединяет многонациональную страну и противостоит Западу, под чьим напором Украина «отказалась от своей русскости» и всего, что питало ее многие годы.