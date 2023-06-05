В Киеве признали, что не смогут использовать F-16 в летнем наступлении Резников заявил, что ВСУ не смогут использовать F-16 в контрнаступлении летом

Фото: U.S. Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения F-16

ВСУ не смогут задействовать истребители F-16 во время контрнаступления летом, поскольку на подготовку пилотов и инженеров требуется время, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников NHK. Он добавил, что применить эти истребители получится осенью или зимой.

Этим летом, к сожалению, мы вынуждены оставаться без истребителей F-16. Мы будем задействовать всю технику на земле, — сказал Резников.

Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Киев не сможет вернуть утраченные территории в ближайшее время. Он при этом он допустил, что эта задача потенциально реализуема военным путем. По его словам, большую поддержку ВСУ окажут поставки истребителей F-16, а также дополнительные средства ПВО. Милли подчеркнул, что США продолжат предоставлять помощь Киеву.

В свою очередь координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби рассказал, что в рамках нового пакета военной помощи США передадут Украине боеприпасы для зенитно-ракетных систем Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS.