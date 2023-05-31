США раскрыли содержимое нового пакета военной помощи Украине США передадут Украине системы ПВО Avenger и боеприпасы для HIMARS

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

В рамках нового пакета военной помощи США передадут Украине боеприпасы для зенитно-ракетных систем Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщил в ходе брифинга в Белом доме координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.

Мы используем пакет, о котором объявляем сегодня, для того, чтобы предоставить Украине дополнительные боеприпасы, — сказал Кирби.

Он добавил, что в пакет военной помощи Киеву войдут дополнительные системы противовоздушной обороны Avenger и Stinger, а также средства противотанковой борьбы.

Ранее конгрессмены Джо Уолсон, Стив Коэн и Виктория Спартц обратились с призывом к президенту США Джо Байдену передать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS. В своем письме законодатели подчеркнули, что не стоит дожидаться кампании по давлению для отправки необходимого Киеву вооружения. По их словам, ракеты позволят ВСУ отодвинуть от линии фронта российские подразделения.

Также сообщалось, что Госдепартамент США одобрил потенциальную сделку по продаже Украине передвижного зенитного ракетного комплекса NASAMS и сопутствующего оборудования на сумму порядка $285 млн, сообщило оборонное ведомство Соединенных Штатов Америки. В Пентагоне добавили, что сделка служит «целям и интересам США в сфере нацбезопасности». Американские военные отметили, что Киеву необходимы средства для защиты от ракетных атак ВС РФ.