В Пентагоне оценили шансы Киева вернуть все утраченные территории Глава Генштаба США Милли: Киев не сможет вернуть потерянные территории в ближайшее время

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Разрушенные здания и постройки в Артемовске

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Киев не сможет вернуть утраченные территории в ближайшее время. Видеозапись выступления опубликовало издание Forbes на своем YouTube-канале. Глава Генштаба США при этом допустил, что эта задача потенциально реализуема военным путем.

Украинская стратегическая цель заключается в том, чтобы освободить всю оккупированную Россией Украину. На оккупированной Россией Украине пара сотен тысяч российских войск. Это, возможно, реализуемо военным путем, но, вероятно, не в ближайшей перспективе, — сказал Милли.

По его словам, большую поддержку ВСУ окажут поставки истребителей F-16, а также дополнительные средства ПВО. Милли подчеркнул, что США продолжат оказывать поддержку Киеву настолько, насколько это нужно будет.

Ранее Госдепартамент США одобрил потенциальную сделку по продаже Украине передвижного зенитного ракетного комплекса NASAMS и сопутствующего оборудования на сумму порядка $285 млн. В Пентагоне отметили, что сделка служит «целям и интересам США в сфере нацбезопасности». Американские военные добавили, что Киеву необходимы средства для защиты от ракетных атак ВС РФ.