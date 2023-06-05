ВСУ попытались пойти в масштабное наступление: новости СВО на утро 5 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Минобороны России заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались пойти в крупномасштабное наступление. По данным ведомства, еще утром 4 июня противник двинул крупные силы сразу на пяти участках линии боевого соприкосновения на Южно-Донецком направлении. Противник ввел в бой 23-ю и 31-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений. Всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона, они пытались прорвать российскую оборону, но своих задач не добились, указали в Минобороны.

Министерство обороны РФ опубликовало видеокадры уничтожения военной техники Украины при попытке крупного наступления на Южно-Донецком направлении. Оно снято с беспилотных летательных аппаратов. На кадрах можно наблюдать поражение техники ВСУ, двигающейся по полю между полосами лесопосадок. Также там продемонстрированы горящие машины украинских войск.

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что более восьми часов продолжался 4 июня бой в районе Времевского выступа на Запорожском направлении. По его словам, противник, понеся потери в живой силе и бронетехнике, отступил.

Фото: МО Украины

Ранее Рогов сообщил, что основные бои развернулись в районе населенных пунктов Новодаровка, Ровнополь и Времевка. В штурме приняли участие как минимум две мотопехотные роты ВСУ и более 150 единиц бронетехники, в том числе танки Т-72, американские БТР М113, бронеавтомобили M1224 MaxxProo и HMMWV M1151A1. Кроме того, как отметил Рогов, участие в прорыве принимали наемники из 3-й штурмовой группы польского корпуса.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» подполковник Александр Савчук отметил, что российские военные на Краснолиманском направлении огнем артиллерии и ударами авиации нанесли тяжелые потери подразделениям трех бригад ВСУ. Их личный состав был вынужден рассеяться по лесу, отметил он. Бегством спасались 63-я и 67-я механизированные бригады ВСУ, а также 5-я бригада национальной гвардии Украины, рассказал Савчук.

Немецкий политолог Вольф Меркель заявил, что численное превосходство российской армии приведет к тому, что люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие. Все идет к тому, что на Украине некому будет воевать, отметил он. Политолог указал на численность ВСУ и населения страны как на главную проблему Украины.

Фото: МО Украины Валерий Залужный

Экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер считает, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение в результате ракетного удара под Херсоном. Главком жив, сказал он, не приведя источника своей информации. Он добавил, что ударами ВКС также в бункерах по всей Украине были ликвидированы многие сотрудники разведки Украины, сотрудничавшие с коллегами из США и Великобритании.

Офицер 1-го армейского корпуса группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным Шмель рассказал о потерях наиболее опытной и подготовленной части ВСУ. По его словам, минимум половину «золотого генофонда» ВСУ уничтожили в самом начале спецоперации на Украине.

Российские военные и пограничники 4 июня выявили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе Новой Таволжанки в Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. По противнику нанесли удар из артиллерии, он был рассеян и отошел.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Новая Таволжанка идет бой с диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). В обращении он подчеркнул, что ДРГ требовала встречи с ним для обсуждения обмена пленных.

Фото: МО РФ

Пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина опубликовала аудиозапись, в которой тот обращается к представителю «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Денису Никитину с заявлением о готовности прислать своего представителя с целью забрать пленных.

В Белгородском районе произошло возгорание одного из энергетических объектов. Об этом сообщил Вячеслав Гладков. По его словам, предварительной причиной возгорания называют сброшенное с беспилотного летательного аппарата взрывное устройство. Он добавил, что пострадавших в результате происшествия нет.

Полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин заявил, что удары по Белгородской области являются частью плана Украины по наступлению. Удары по Белгородской области он назвал отвлекающим маневром, который призван выманить как можно больших боеспособных российских частей с Донбасского направления.

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил президенту РФ Владимиру Путину направить в Белгородскую область для борьбы с диверсантами чеченские подразделения. По его словам, для ликвидации боевиков без последствий для населения необходимы особые знания и подготовка, которой обладают чеченские бойцы. Кадыров добавил, что бойцы оснащены новейшей техникой и готовы выполнить любой приказ главы государства.

Фото: t.me/gubernator_46

Российские войска сбили украинский беспилотник в городе Судже Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, аппарат принадлежал батальону «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

По мнению США, предполагаемое контрнаступление Вооруженных сил Украины даст возможность Киеву вернуть стратегически важные территории, которые в настоящее время контролирует Россия. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Он также подчеркнул, что Вашингтон намерен помогать Киеву в достижении максимально возможного прогресса на поле боя.

Пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин подчеркнул, что «Польский добровольческий корпус», описанный в СМИ, не связан с вооруженными силами республики. Он отметил, что организация не имеет ничего общего с каким-либо учреждением страны. Жарин призвал не ассоциировать действия напавших на Россию с властями Польши.

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