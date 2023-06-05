Политолог назвал главное оружие украинской разведки Политолог Колчин призвал россиян не поддаваться на информационные провокации Украины

Фото: Министерство обороны Украины

Целью атак украинских диверсантов на Белгородскую область является создание информационных поводов для их последующей трансляции, пояснил в беседе с «360» политолог Петр Колчин. По его словам, украинская разведка в условиях отсутствия каких-либо военных успехов пользуется именно информационными ресурсами, чтобы продемонстрировать хоть какую-то эффективность, поэтому россиянам нужно внимательно относиться ко всему, что появляется в информационном поле, и не поддаваться на провокации.

Создается определенное количество фейков, которые окружают эти диверсии. Исключительно для информационной атаки на российскую аудиторию и, в первую очередь, жителей Белгородской области. <...> Украинская разведка буквально гонит наемников и боевиков на убой. Большинство из этих диверсантов погибают, но единицы успевают записать какие-то видео, которые потом и транслируют украинские каналы, — пояснил политолог.

По его словам, украинская разведка уже давно стала террористической организацией, главная цель которой — информационная атака на граждан России. Эксперт призвал не поддаваться на эти провокации.

Очень много информации целенаправленно вбрасывается украинскими спецслужбами. Главное — не поддаваться, не идти на поводу у этих вбросов и сохранять бдительность, — заключил политолог.

Ранее украинские диверсанты предложили якобы освободить неких российских военнопленных в обмен на встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

В свою очередь, жители Воронежской области рассказали о взломе частот радиовещания, в ходе которого злоумышленники транслировали фейковое заявление президента РФ Владимира Путина о вторжении ВСУ на территорию России и о проведении всеобщей мобилизации. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что прозвучавшее в эфире некоторых телесетей «обращение» президента является фейком.