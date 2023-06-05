В Воронеже взломали радио и включили «заявление Путина»

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Жители Воронежской области рассказали о взломе частот радиовещания, в ходе которого злоумышленники транслировали фейковое заявление президента РФ Владимира Путина о вторжении ВСУ на территорию России и о проведении всеобщей мобилизации, сообщило правительство области в своем Telegram-канале. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что прозвучавшее в эфире некоторых телесетей «обращение» президента является фейком.

Ситуация в регионе продолжает оставаться контролируемой властями и правоохранительными органами. Причин для беспокойства нет, — говорится в сообщении правительства области.

Песков в свою очередь заявил, что никакого обращения Путина к народу не было. По его словам, которые приводит ТАСС, взлом произошел на радио «Мир» и в некоторых сетях, ситуация взята на контроль.

[Обращения] точно не было. Действительно, в некоторых регионах был взлом. В частности, я знаю, что был взлом на радио «Мир» и в некоторых сетях. Сейчас это все уже ликвидировано, взято под контроль, — указал спикер Кремля.

4 июня советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о взломе ряда крымских телеоператоров, сигнал отключают. Он не уточнил, о каких кабельных каналах шла речь, однако очевидцы рассказали, что вещание прервалось у телеканалов «Пятница» и «Россия».

В марте в Москве вещание телеканалов прервалось сообщением о воздушной тревоге. В эфире транслировался ролик об ударе, а позже последовали рекомендации спрятаться в укрытия и использовать противогазы. В МЧС позднее сообщили, что произошел взлом серверов, а сообщения о тревоге были ложными.