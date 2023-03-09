В Москве по ТВ транслируют сообщение о воздушной тревоге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве вещание телеканалов прервалось сообщением о воздушной тревоге. В эфире транслировался ролик об ударе, а позже последовали рекомендации спрятаться в укрытия и использовать противогазы. В МЧС сообщили, что произошел взлом серверов, сообщения о тревоге ложные, передает ТАСС.

На территории города Москвы в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. ГУ МЧС России по городу Москве сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности, — заявили в МЧС.

Видео, показанное по ТВ, дрожало и мигало, иногда под ним проступали строчки компьютерного кода.

Ранее 9 марта воздушная тревога прозвучала эфире радиостанций и телеканалов в Свердловской области. Она также оказалась ложной. Ранее подобные сообщения звучали на Урале 22 и 28 февраля, тогда МЧС тоже объясняло их хакерскими атаками.

Кроме того, извещения звучали по ТВ и радио в Белгородской области, а также в Ленинградской, Свердловской, Самарской и Воронежской областях. В списке взломанных радиостанций оказались «Камеди», «Юмор ФМ» и «Авторадио», телеканалов — «Суббота», «ТНТ4» и «2×2».