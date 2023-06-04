В Крыму взломали кабельное ТВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о взломе ряда крымских телеоператоров, сигнал отключают. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что эфирное телевидение работает в обычном режиме. Советника главы полуострова не уточнил, о каких кабельных каналах идет речь, однако очевидцы рассказали, что вещание прервалось у телеканалов «Пятница» и «Россия».

Взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов. Идtт отключение сигнала. Эфирное телевидение — все мультиплексы — работают в обычном режиме, — написал Крючков.

В марте в Москве вещание телеканалов прервалось сообщением о воздушной тревоге. В эфире транслировался ролик об ударе, а позже последовали рекомендации спрятаться в укрытия и использовать противогазы. В МЧС позднее сообщили, что произошел взлом серверов, а сообщения о тревоге были ложными.

До этого воздушная тревога прозвучала в эфире радиостанций и телеканалов Свердловской области. Она также оказалась ложной. Прежде подобные сообщения звучали на Урале 22 и 28 февраля, тогда МЧС тоже объясняло их хакерскими атаками.

Ранее компания по обеспечению кибербезопасности StormWall сообщила, что количество DDoS-атак на сайты правительственных организаций с 10 по 20 мая выросло на 74% сравнительно с тем же периодом прошлого года, их организаторами были политически мотивированные хакеры.