Гладков: силы ПВО сработали по воздушной цели, подлетавшей к Белгороду

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские системы ПВО сработали по воздушной цели на подлете к городу. В своем Telegram-канале он уточнил, что повреждения осколками получили автомобиль скорой помощи и легковое авто. По предварительным данным, никто из горожан не пострадал.

Над Белгородом сработала система ПВО по воздушной цели на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет. Осколками повреждено два автомобиля: скорой помощи и легковой, — написал он.

Ранее глава области сообщил, что ВСУ за 4 июня выпустили по Шебекинскому округу Белгородской области 611 различных боеприпасов. Он подчеркнул, что на территории городского округа в тот день действовала диверсионно-разведывательная группа ВСУ. По словам Гладкова, диверсанты планировали переправиться через реку в районе села Новая Таволжанка, однако российские военнослужащие разрушили планы диверсантов.

Глава Шебекинского округа Владимир Жданов в свою очередь заявил, что 5 июня ВСУ за утро выпустили более 70 реактивных снарядов из РСЗО «Град» по Новой Таволжанке в Белгородской области. О пострадавших он не сообщал.